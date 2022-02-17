Кремль ответил на вопрос о вводе миротворцев в Донбасс

В Кремле ничего не слышали об инициативе, согласно которой в Донбасс предлагается ввести миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналистов, он уточнил, что не слышал, чтобы кто-либо из официальных лиц выступал с таким предложением.

Ранее в Министерстве иностранных дел России (МИД) России заявили, что не видят необходимости в развертывании миротворческой миссии ООН на границе России и Украины. Там подчеркнули, что конфликт носит внутриукраинский характер и для его разрешения Киеву необходимо вести диалог с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками.