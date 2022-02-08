В России выступили против размещения миротворцев на границе с Украиной

В развертывании миротворческой миссии ООН на границе России и Украины нет необходимости. Об этом заявил директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев, передает РИА Новости.

Он выступил против размещения миротворцев ООН на российско-украинской границе и подчеркнул, что это не окажет позитивного влияния на текущую ситуацию. «Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР (самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Ильичев.

Дипломат отметил, что вопрос о миротворцах ООН в Донбассе также не подлежит обсуждению. «Обсуждается выполнение минских соглашений и резолюции [Совета Безопасности ООН] 2202, там про миротворцев ничего не говорится», — пояснил он.

Ранее Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Отмечается, что оно было инициировано США, которые на уровне Совета Безопасности ООН захотели обсудить «агрессию» Москвы в отношении Киева, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.