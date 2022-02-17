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В Госдуме ответили на планы построить стену на границе Польши и России

Депутат Госдумы Белик назвал нелепыми планы построить стену на границе Польши и России

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик назвал нелепыми планы Минобороны Польши построить стену на границе с Россией. Его слова приводит RT.

Он отметил, что после подобных заявлений польское министерство должно привлечь к проектированию политика Арсения Яценюка, «который в 2014 году, будучи премьер-министром Украины, заявил о намерении построить стену на границе с Россией». Как уточнил депутат, Яценюк заработал на этом, однако стену так и не построил. Соответствующим опытом он мог поделиться с Польшей, добавил Белик.

«Польша уже начала возведение заграждения на границе в Белоруссией, стоимость которого составит около 400 миллионов долларов. Интересно, сколько они планируют потратить на стену на границе с Россией», — заключил депутат.

Ранее в Минбороны Польши выступили с инициативой построить стену на границе страны с Калининградской областью. Строительством объекта займется Пограничная стража Польши.

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Юлия Ямпольская
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