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Киев отказался видеть угрозу полномасштабной операции против Украины

Секретарь СНБО Данилов заявил, что угрозы полномасштабной операции против Киева нет
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит угрозы полномасштабной операции против Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

«Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — отметил Данилов. При этом на данный момент Украина видит провокации со стороны России, подчеркнул он. «Цель заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся», — пояснил секретарь СНБО.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию как угрозу стране. В утвержденной 16 февраля Стратегии обеспечения государственной безопасности говорится, что РФ компрометирует государственность Украины.

Марина Совина
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