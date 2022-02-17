Российская модель сделала пластику и лишилась возможности моргать и улыбаться

Россиянка сделала пластическую операцию и столкнулась со страшными последствиями. Ее историю приводит РЕН ТВ.

Модель Юлия рассказала, что отправилась в клинику Skin-Expert в Сочи, чтобы сделать несколько косметологических процедур у врача Андрея Комарова. На приеме женщина объяснила, что именно ей хотелось бы улучшить в своей внешности (в частности, избавиться от брылей), и медик предложил ей решить проблемы с помощью операции.

Тогда пациентка отправилась в краснодарскую клинику «Медист», где Комаров провел ей круговую блефаропластику и подтяжку средней зоны лица совместно с главным хирургом медицинского центра Омаром Халедом. По словам модели, после пластики она практически полностью лишилась мимики, из-за чего теперь не может улыбнуться и моргать.

В интервью Telegram-каналу Mash пострадавшая призналась, что после операции ощутила огромное давление на веки и голову. «Самым страшным для меня является то, что я не могу зажмуриться и улыбнуться», — пожаловалась она и добавила, что врачи не признают свою ошибку.

Известно, что манекенщица написала заявление в краснодарский Следственный комитет, однако правоохранители пока не возбудили уголовное дело. Медики, проводившие операцию, никак не прокомментировали произошедшее.