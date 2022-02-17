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Вербовщик террористов изнасиловал российскую школьницу

В Москве полиция задержала вербовщика ИГ за надругательство над 14-летней школьницей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в вербовке новых членов в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» и изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, Бехруз М. год назад познакомился в Instagram с несовершеннолетней и стал с ней переписываться. Молодой человек вел с девочкой беседы на религиозные темы, подкрепляя их видеороликами и фотографиями радикального толка. В ходе переписки подозреваемый формировал у школьницы неприязнь к другим религиям и подогревал желание вступить в террористическую организацию, чтобы бороться с «неверными».

Бехруз приехал в Ростов-на-Дону, где жила девочка, встретился там с ней и надругался. После встречи он продолжил с ней переписываться. По этим сообщениям его нашли сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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Любовь Ширижик
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