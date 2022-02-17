Ученые предложили гипотезу спасающего Землю планетарного интеллекта

Американские ученые из Университета Рочестера, Института планетологии и Университета штата Аризона предложили гипотезу планетарного интеллекта — когнитивной деятельности, действующей в глобальном масштабе, которая поддерживает существование биосферы на Земле. Концепция объединяет в себе биосферу и техносферу, которые образуют единую сложную систему, способную к самоконтролю. Подробнее о концепции рассказывается в статье, опубликованной в International Journal of Astrobiology.

Исследователи опираются на гипотезу Геи, согласно которой все живые существа образуют один огромный суперорганизм, способный поддерживать свое собственное существование, влияя на геологические процессы. Примером этого могут служить лесные микоризные сети, образующиеся, когда гифы грибов оплетают корни деревьев. Микоризные сети способны транспортировать питательные вещества из одной части леса в другую, где деревья испытывают в них недостаток. Таким образом, лес повышает свою жизнеспособность.

Ученые определяют современную человеческую цивилизацию как «незрелую» техносферу, то есть совокупность всех созданных человеком систем и технологий, которые влияют на планету разрушительным образом. По словам авторов, человечество должно создать «зрелую» техносферу, чтобы спасти себя от вымирания как вида. Исследователи также выделяют четыре этапа эволюции биосферы и цивилизации: незрелая биосфера, существовавшая во времена ранней Земли; зрелая биосфера, в которой начал функционировать фотосинтез и накапливаться кислород; незрелая техносфера и зрелая техносфера, в которой технологии не наносят вреда биосфере.

Исследователи отмечают, что зрелая техносфера предполагает интеграцию технологических систем с биосферой через сеть петель обратной связи, составляющих сложную систему. Примерами сложных систем являются леса, интернет, финансовые рынки и человеческий мозг. Планетарный интеллект, по мнению исследователей, будет иметь две определяющие характеристики: эмерджентность (свойства, которые отсутствуют у простой суммы частей) и способность к самоподдержанию.