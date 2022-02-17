Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ученые предложили гипотезу спасающего Землю планетарного интеллекта

Американские ученые предложили объединить техносферу с биосферой для спасения человечества

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американские ученые из Университета Рочестера, Института планетологии и Университета штата Аризона предложили гипотезу планетарного интеллекта — когнитивной деятельности, действующей в глобальном масштабе, которая поддерживает существование биосферы на Земле. Концепция объединяет в себе биосферу и техносферу, которые образуют единую сложную систему, способную к самоконтролю. Подробнее о концепции рассказывается в статье, опубликованной в International Journal of Astrobiology.

Исследователи опираются на гипотезу Геи, согласно которой все живые существа образуют один огромный суперорганизм, способный поддерживать свое собственное существование, влияя на геологические процессы. Примером этого могут служить лесные микоризные сети, образующиеся, когда гифы грибов оплетают корни деревьев. Микоризные сети способны транспортировать питательные вещества из одной части леса в другую, где деревья испытывают в них недостаток. Таким образом, лес повышает свою жизнеспособность.

Ученые определяют современную человеческую цивилизацию как «незрелую» техносферу, то есть совокупность всех созданных человеком систем и технологий, которые влияют на планету разрушительным образом. По словам авторов, человечество должно создать «зрелую» техносферу, чтобы спасти себя от вымирания как вида. Исследователи также выделяют четыре этапа эволюции биосферы и цивилизации: незрелая биосфера, существовавшая во времена ранней Земли; зрелая биосфера, в которой начал функционировать фотосинтез и накапливаться кислород; незрелая техносфера и зрелая техносфера, в которой технологии не наносят вреда биосфере.

Исследователи отмечают, что зрелая техносфера предполагает интеграцию технологических систем с биосферой через сеть петель обратной связи, составляющих сложную систему. Примерами сложных систем являются леса, интернет, финансовые рынки и человеческий мозг. Планетарный интеллект, по мнению исследователей, будет иметь две определяющие характеристики: эмерджентность (свойства, которые отсутствуют у простой суммы частей) и способность к самоподдержанию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Украина и республики Донбасса обвинили друг друга в эскалации конфликта
Посол Великобритании прибыла в МИД России
Власти Латвии назвали дату смягчения правил въезда в страну для россиян
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла отношение к Гузеевой
Кристина Асмус получила ожоги подмышек и оказалась в клинике
Олимпийская чемпионка ответила на слова Плющенко о завышенных оценках Валиевой
127-килограммовый мужчина похудел на 25 килограммов и раскрыл секрет успеха
Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в украинской части Донбасса
Приезжие ограбили дирижера Большого театра в Подмосковье
Кремль раскритиковал главу МИД Франции за искажение слов Путина о ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.