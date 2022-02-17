Назван наиболее подорожавший вид жилья

В январе 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы выросла на 1,6 процента по сравнению с началом года и составила 340,3 тысячи рублей. Об этом говорится в обзоре рынка риелторской компании «Азбука жилья», сообщает РБК.

Цена квартир в новостройках оказалась на 31,9 процента выше, чем в январе 2021 года. Статистика учитывает первичный рынок классов комфорт, бизнес и премиум в Старой Москве. В компании также назвали наиболее подорожавший вид жилья: сильнее всего в январе выросли в цене квартиры в премиальных новостройках. Их стоимость увеличилась на 4,4 процента — до 778,6 тысячи рублей за квадратный метр.

«Квадрат» в новостройках бизнес-класса за январь подорожал на 1,4 процента — до 403,3 тысячи рублей, а стоимость жилья в сегменте комфорт-класса увеличилась на 1,1 процента — до 278,7 тысячи рублей за квадратный метр. В среднем цена «квадрата» апартаментов в Москве за месяц выросла на 0,5 процента — до 316,1 тысячи рублей.

В январе 2022-го в Старой Москве было продано на 25 процентов лотов больше, чем в январе 2021 года, хотя относительно декабря 2021 года продажи упали на 37 процентов. «Таким образом, несмотря на существенное повышение ставок по ипотечным кредитам, спрос на рынке новостроек не просел даже в январе, традиционно спокойном месяце. Более того, доля ипотеки в массовом сегменте подросла в январе еще больше и составила 67,1 процента», — отмечается в обзоре.

В то время как спрос остается стабильным, объем предложения падает: в январе он сократился на 3,2 процента — до 32,8 тысячи лотов в продаже. В премиальном сегмента количество доступных лотов сократилось на 3,9 процента, в бизнес-классе — на 2,5 процента, в комфорт-классе — на 3,7 процента.

Ранее в феврале аналитики назвали районы с самыми дорогими квартирами в новостройках — ими оказалось жилье в Хамовниках. В среднем квартира в этом районе обойдется в 297,3 миллиона рублей. На втором месте по дороговизне новостроек оказался Арбат — там цена недвижимости варьируется от 65,1 до 400 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Таганский район, где квартиры в среднем можно прибрести за 160,7 миллиона рублей.