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Названы районы Москвы с максимально дорогими новостройками

Районом Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках оказались Хамовники

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2022 году районом Москвы с самыми дорогими квартирами в сданных новостройках оказались Хамовники. К таким выводам пришли аналитики Skolkovo Realty в своем исследовании, пишет «Российская газета».

По оценкам специалистов, в среднем за квартиру в новом доме в этом районе придется заплатить 297,3 миллиона рублей. На втором месте среди районов с максимально дорогим жильем в новостройках специалисты назвали Арбат — там стоимость недвижимости варьируется от 65,1 до 400 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Таганский район, где квартиры в среднем можно купить за 160,7 миллиона рублей.

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Аналитики отметили, что на фоне пандемии спрос на дорогую недвижимость в России вырос, поскольку многим клиентам стало сложнее выезжать за рубеж и инвестировать в заграничные объекты. В связи с этим на рынке элитного жилья возникла нехватка ликвидных предложений.

Ранее специалисты ЦИАН назвали три новых жилых комплекса Москвы с самыми дешевыми квартирами. По данным аналитиков, меньше 200 тысяч рублей за один квадратный метр жилья придется заплатить в ЖК «Светлый мир. Станция Л» в районе Люблино, «Сказочный лес» в Ярославском районе и «Никольские луга» в районе Южное Бутово.

Нина Ташевская
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