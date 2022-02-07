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Названы самые дешевые новостройки Москвы

ЦИАН назвал три ЖК в Москве, где «квадрат» недвижимости стоит менее 200 тысяч рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В феврале 2022 года в Старой Москве нашли три новых жилых комплекса, где квадратный метр недвижимости стоит менее 200 тысяч рублей. Самые дешевые новостройки столицы назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Лидером рейтинга стал ЖК «Светлый мир. Станция Л» в районе Люблино (ЮВАО). «Квадрат» жилья в нем стоит 185,3 тысячи рублей, а квартиры — от 7,8 миллиона рублей. Второе место по минимальной стоимости занял жилой комплекс «Сказочный лес» в Ярославском районе (СЗАО) — средняя цена квадрата там составляет 187,5 тысячи рублей, а стоимость квартир начинается от 6,5 миллиона рублей.

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На третьем месте оказался ЖК «Никольские луга» в районе Южное Бутово (ЮЗАО). «Квадрат» жилья в этой столичной новостройке стоит в среднем 195,5 тысячи рублей, а самая дешевая квартира — 4,9 миллиона рублей. В пятерку самых дешевых также вошли ЖК «Митинский лес» (208,4 тысячи рублей за квадратный метр) и ЖК «Перец» (209,4 тысячи рублей за квадратный метр) в районе Митино (СЗАО).

По оценкам аналитиков ЦИАН, всего в Старой Москве на первичном рынке выставлены на продажу 33,8 тысячи квартир — средняя цена квадратного метра по городу достигает 336,1 тысячи рублей. Специалисты отметили, что на стоимость «квадрата» влияет не только класс ЖК, но и расположение внутри города. В ЦИАН пояснили, что попавшие в рейтинг комплексы в основном находятся не в самых престижных районах с минимальными ценами объектов на первичном рынке.

Ранее аналитики «Метриума» выяснили, что в Старой Москве новостройки сильнее всего подорожали в Южном административном округе (ЮАО). В Южном округе средняя цена квадратного метра в новостройке стандарт- или комфорт-класса составляет 266 тысяч рублей. За год она выросла на 33,2 процента. Второе место занял СВАО, где цена квадрата за год увеличилась на 32,9 процента — до 262 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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