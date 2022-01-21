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Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки

«Метриум»: больше всего в Старой Москве подорожали новостройки в Южном округе

Фото: «Ривер-парк»

Больше всего на территории Старой Москвы подорожали новостройки в Южном АО. Этот административный округ назван среди лидеров в исследовании компании «Метриум», сообщает «РБК».

В Южном округе средняя цена квадратного метра в новостройке стандарт- или комфорт-класса составляет 266 тысяч рублей. За год она выросла на 33,2 процента. Второе место занял СВАО, где цена квадрата за год увеличилась на 32,9 процента — до 262 тысяч рублей.

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ТОП-3 замыкает ЗАО — там новостройки подорожали на 32,7 процента, а квадратный метр обойдется в 303 тысячи рублей. На четвертом месте оказался ЮВАО, где цены за год выросли на 23,8 процента — до 242 тысяч рублей. Пятое место занял СЗАО с годовым ростом на 22,9 процента — до 268 тысяч рублей.

При составлении рейтинга не учитывался ЦАО, в котором нет новостроек массового сегмента, и ЗелАО, в котором практически отсутствует первичное предложение. К началу 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках массовых сегментов Старой Москвы составила 263 тысяч рублей. Эта сумма на 27 процентов выше, чем в конце 2020 года.

Ранее в январе аналитик назвали округ, в котором располагается наиболее количество ультрадорогих квартир. К такому жилью относится недвижимость, стоимость которой превышает 100 миллионов рублей. Большая часть таких предложений находится в Центральном административном округе (ЦАО).

Нина Ташевская
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