Названы районы Москвы с ультрадорогими квартирами

В январе 2022 года в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы располагается большинство ультрадорогих квартир — те, которые стоят более 100 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства Skolkovo Realty, предоставленные «Ленте.ру».

На начало 2022 года на рынке находятся четыре тысячи дорогих лотов — 10,8 процента от общего числа вторичных объектов, выставленных на продажу. На ЦАО приходится 74,4 процента, или чуть более трех тысяч лотов. Вторую строчку рейтинга по количеству ультрадорогих квартир занял Западный административный округ (ЗАО) — на него пришлось 20 процентов от объема предложения или 813 лотов.

Самой дорогой вторичной квартирой назвали объект в Пресненском районе столицы. Жилье площадью 960 квадратных метров оценивается в 2,67 миллиарда рублей. Наиболее дорогая квартира по цене «квадрата» расположена в районе Хамовники. Она обойдется в 594,3 миллиона рублей, квадратный метр стоит 3,46 миллиона рублей.

В декабре 2021 года агентство Knight Frank составило список самых дорогих квартир Москвы. Лидером рейтинга стал пентхаус в центре города с дизайнерской отделкой и террасой на последнем этаже комплекса Fairmont. Его стоимость достигла 3,15 миллиарда рублей.