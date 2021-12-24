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Найдены самые дорогие квартиры в Москве

РИА Новости: самый дорогой пентхаус в Москве обойдется в 3,15 миллиарда рублей

Фото: Knight Frank

В 2021 году сохранился высокий спрос на роскошное жилье в Москве, несмотря на экономическую ситуацию. Об этом заявил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев, сообщает РИА Новости. Агентство составило рейтинг самых дорогих квартир Москвы.

Соловьев отметил, что наиболее роскошные предложения на столичном рынке недвижимости являются редкими объектами, которые тяжело повторить, поэтому в будущем цены на них продолжат расти. Лидерскую позицию в рейтинге занял пентхаус с дизайнерской отделкой и видовой террасой на последнем этаже комплекса Fairmont. Недвижимость можно найти в центре Москвы — на Тверской. Площадь квартиры составляет более тысячи квадратных метров, а ее стоимость — 3,15 миллиарда рублей.

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На втором месте оказался 13-комнатный пентхаус площадью почти в тысячу квадратных метров. Покупка недвижимости обойдется в 35 миллионов долларов (более 2,65 миллиарда рублей). Пентхаус находится в клубном доме класса делюкс «Гранатный, 8» на Патриарших прудах. Тройку лидеров замыкает квартира в небоскребе «Федерация» делового центра «Москва-Сити». В 2020 году объект стал самым дорогим и до сих пор не нашел своего покупателя. Купить пентхаус площадью 2,1 тысячи квадратных метров можно за 2,6 миллиарда рублей.

Ранее в декабре аналитики назвали стоимость самых дешевых квартир в Москве. Самая дешевая квартира на вторичном рынке столицы стоит 2,5 миллиона рублей. Это жилье площадью 10 квадратных метров, которое продается без туалета. Квартира расположена в 15 минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская» на юго-востоке Москвы.

Александра Мирошникова
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