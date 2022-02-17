Российский чиновник задержан по делу о коррупции на строительстве дорог

В Приморском крае задержан глава Партизанского района Лев Хамхоев. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, российский чиновник подозревается в коррупционном преступлении, связанном со строительством дорог. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Через Партизанский район проходит важная автомагистраль, соединяющая города Артем и Находку с портом Восточный.

15 февраля сообщалось, что в Башкирии экс-начальника противопожарной службы МЧС осудят за взятку в 31 миллион рублей. Его обвиняют в совершении 63 эпизодов преступлений по статьям 290 («Получение взятки в значительном и крупном размерах за совершение незаконных действий»), 160 («Присвоение денежных средств в особо крупном размере») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.