Названы российские регионы с самым грязным воздухом

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в беседе с РБК назвала российские регионы с самым грязным воздухом. По ее словам, лидером стал Красноярский край.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11 процентов выбросов по России), или 30 тысячи вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — заявила она.

На втором месте оказался город Череповец в Вологодской области. Там объем выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7 процента от всех выбросов по России. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тысячи тонн (1,6 процента).

Говоря о ситуации по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020–2022 годы, Радионова отметила, что самыми загрязненными территориями России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России предложило ввести оборотные штрафы за срыв эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ. Согласно поправкам в законе, предприятиям придется заплатить штраф, если они не предоставляют сведений для расчетов загрязнения воздуха и предложений по квотам выбросов.