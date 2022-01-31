В России предложили новое наказание за загрязнение воздуха

Минприроды России предложило ввести оборотные штрафы за срыв эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ. Соответствующие поправки к КоАП опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Предприятиям придется заплатить штраф, если они не предоставляют сведений для расчетов загрязнения воздуха и предложений по квотам выбросов. Если компании не могут соблюдать установленные нормы, то они должны разработать план по достижению квот выбросов. Штраф предусмотрен и за несоблюдение мероприятий, включенных в план по снижению загрязнение воздуха. Согласно новым правилам, предлагается взимать от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч для индивидуальных предпринимателей, от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Также в проекте поправок предусмотрено наказание для компаний, которые не предоставляют доступ на территорию объекта, загрязняющего воздух, и тем самым мешают проверить сведения о выбросах. Штраф составит от 20 до 30 тысяч для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч для юридических лиц, а при повторном нарушении размер взыскания увеличивается. При превышении установленных квот штраф составит от 500 до 800 тысяч рублей для ИП, а для юридических лиц — от одной двадцатой до одной десятой от суммы выручки за предыдущий год, но не менее четырех миллионов рублей.

Эксперимент по квотированию вредных выбросов проводится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Участниками стали 12 городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, среди них — Братск, Красноярск, Магнитогорск и Череповец. В июне 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать законопроект об административной ответственности за несоблюдение квот выбросов. Предложенный в конце 2021 года документ предусматривал слишком мягкие штрафы для предприятий-нарушителей. Президент России Владимир Путин предложил ввести оборотные штрафы и ограничить компании в выплате дивидендов.

