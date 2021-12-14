Путин предложил новое наказание для загрязнителей планеты

Президент России Владимир Путин предложил продумать санкции для компаний, нарушающих требования по объему выбросов и загрязняющих планету. В том числе глава государства назвал среди вариантов оборотные штрафы и ограничения выплаты дивидендов собственникам, сообщает ТАСС.

Путин отметил необходимость мер, которые будут мотивировать бизнес снижать объем выбросов в атмосферу. По словам президента, это могут быть не только административные штрафы для собственников компаний. «Не говорю, что сейчас надо принимать какие-то совсем драконовские меры, но есть же разные варианты», — уточнил Путин.

При этом ограничение в выплате дивидендов и оборотные штрафы президент назвал «достаточно жесткими вещами». Тем не менее при новых наказаниях у представителей промышленности не возникнет желания нарушать правила и платить незначительные штрафы, отметил он. Путин попросил правительство подумать над такими решениями и представить свои предложения.

Также президент поручил расширить перечень полномочий Росприроднадзора. Такая мера должна улучшить контроль за тем, как промышленные предприятия исполняют экологические требования. «Конечно, мы говорим о разбюрокрачивании экономики, о борьбе с излишними контрольными мероприятиями, но есть вещи, на которые следует обратить особое внимание и добиться исполнения принимаемых нами решений», — рассказал президент.

В середине октября Путин заявил, что Россия должна достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Правительство разработало стратегию социально-экономического развития, в которой предусмотрено снижение выбросов при устойчивом экономической росте. Соответствующие меры начнут применять в 2022 году.