Шэрон Стоун раскрыла судьбу своих культовых нарядов из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун раскрыла судьбу своих культовых нарядов из фильма «Основной инстинкт» 1992 года. Ее эссе публикует InStyle.

63-летняя знаменитость рассказала, что получила роль Кэтрин Трамелл в 32 года. По словам Стоун, она была в восторге от того, что все наряды ее героини были сшиты на заказ. По этой причине актриса добавила в контракт пункт, в котором говорилось, что она имеет право оставить себе всю одежду после окончания съемок.

«Люди думали, что я сумасшедшая, но правда в том, что мне платили меньше, чем моему коллеге-мужчине. Я заработала 500 тысяч долларов, тогда как Майкл Дуглас заработал 14 миллионов долларов. Так что сохранить все мои костюмы было очень разумно», — призналась актриса. Женщина отметила, что отдала несколько вещей со съемок на благотворительность. Однако культовые белые платье и пальто 30-летней давности она не распаковывала до сих пор.

«Они были помещены в чехол для одежды на съемочной площадке и с тех пор ни разу не вынимались. Я сломала молнию, так что вещи герметично запечатаны, словно это произведение искусства или капсула времени», — поделилась Стоун.

В мае 2021 года Шэрон Стоун опубликовала ролик в облегающем наряде и удивила поклонников своей молодостью. На кадрах короткого видео звезда продемонстрировала образ, в котором появилась в эфире американской передачи The Daily Show. Она была одета в бежевое облегающее платье длины миди и туфли-лодочки на каблуках такого же цвета.