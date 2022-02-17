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Бритни Спирс пригласили в Конгресс США

В США решили доработать законы об опекунстве после истории певицы Бритни Спирс
Бритни Спирс

Бритни Спирс. @britneyspears

Американскую певицу Бритни Спирс пригласили в Конгресс, чтобы обсудить опекунство отца Джейми Спирс над звездой, об этом артистка рассказала в Instagram-аккаунте.

Она опубликовала письмо, подписанное конгрессменами Чарли Кристом и Эриком Суолвеллом. «Ваши история и путь к справедливости вдохновят и наделят силой многих других, кого несправедливо заставили замолчать», — говорится в нем. 40-летняя Спирс призналась, что чувствует себя услышанной. Политики предложили артистке встретиться и поздравили ее с победой в деле об опекунстве. Они добавили, что следили за процессом и выявили «дыры в законе» об опеке и попечительстве. США необходимо доработать законы об опекунстве, пришли они к выводу.

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«С этой целью мы хотели лично пригласить вас и вашего адвоката встретиться с нами в Конгрессе в удобное для обеих сторон время», — написано в письме.

Ранее в США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над своей дочерью. Исполнительница обвинила свою мать Линн Спирс в том, что она находилась под опекой отца. Певица считает, что мужчина «недостаточно умен», чтобы самостоятельно придумать такой план.

Алия Шарафутдинова
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