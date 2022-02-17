Раскрыты детали следствия по делу об убийстве свердловского бизнесмена Старцева

Супруга убитого свердловского бизнесмена Евгения Старцева на суде, где подозреваемому определили домашний арест, раскрыла некоторые детали следствия по делу. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, именно биллинг мобильной связи помог выйти на подозреваемого Фарида Темиргалиева. Благодаря телефонам удалось становить, что он и погибший Евгений Старцев находились в день убийства в одном и том же лесу.

Старцев пропал без вести 9 сентября 2021 года после того, как уехал на квадроцикле на охоту в лес рядом с садом «Барсучья горка». Его жена обратилась с заявлением в полицию на следующий день. После розыска тело мужчины нашли неподалеку от его места жительства, а рядом с ним — ружье.

Позже с помощью изучения телефонных связей удалось выяснить, что в тот же день в лесу был и Фарид Темиргалиев с другом Ильфатом. И хотя он отрицал свою вину и даже наличие конфликтов в качестве мотива, экспертиза показала, что оружие, из которого стреляли в коммерсанта, принадлежит именно Темиргалиеву.

Евгений и Фарид знакомы были лишь поверхностно. Оба из них были хорошо знакомы и близко общались с Ильфатом, вторым участником охоты в тот день. Однако Ильфат от дачи каких-либо показаний отказался, воспользовавшись соответствующим правом.