МИД России опубликовал реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности, передает РБК.
Документ состоит из 11 страниц. В частности, в нем говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности», а также вывести все американские войска и вооружения из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.
Также МИД раскритиковал реакцию Вашингтона и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. «Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников», — заявили в ведомстве, отметив, что такой подход подкрепляет сомнения в том, что американские власти действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности.
Ранее 17 февраля стало известно, что США получили российские ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Документ был передан послу Джону Салливану в Москве.