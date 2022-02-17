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США получили российские ответы по гарантиям безопасности

США получили ответы от России на предложения по гарантиям безопасности в Европе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

США получили российские ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента, передает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу [США в России] Джону Салливану в Москве сегодня», — процитировал анонимного чиновника Госдепа телеканал.

17 февраля Джон Салливан прибыл в здание МИД России. Его визит продлился 15 минут, после чего он покинул министерство, не дав комментариев журналистам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о том, что российская сторона завершает анализ американского письма с предложениями по гарантиям безопасности в Европе и готова отправить ответ США 17 февраля. По его словам, ответ будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

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Николай Чигасов
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