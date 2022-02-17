Назван порядок действий в случае получения положительного ПЦР-теста в Таиланде

Генеральный директор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков разъяснил российским путешественникам алгоритм действий в случае получения положительного ПЦР-теста в королевстве. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По приезде в азиатскую страну все вакцинированные отдыхающие сдают ПЦР-тест и, не дожидаясь результатов исследования, могут отправиться в заранее забронированные отели, входящие в систему SHA Extra Plus. Результаты тестирований направляются в гостиницу, а также появляются в мобильном приложении MorChana.

Специалист туротрасли напомнил отечественным туристам, сомневающимся в достоверности полученных результатов, о возможности пройти повторное исследование. «В случае положительного результата ПЦР-теста турист имеет право в течение 24 часов сдать повторный тест. Для этого туристу необходимо после получения положительного теста вызвать скорую помощь, чтобы та отвезла его в лабораторию», — назвал эксперт порядок действий. Уточняется, что самостоятельно покидать гостиницу отдыхающим, получившим положительный тест, запрещено.

В случае, если второе исследование покажет отрицательный результат, путешественник может продолжать отдыхать в Таиланде. Однако если повторный тест окажется положительным, то турист обязан соблюдать десятидневный карантин в номере забронированного отеля. При этом отмечались случаи, когда руководство объекта размещения было не готово оставить у себя заболевшего туриста: в этом случае придется переехать в специализированный карантинный отель, дополнительно оплатив в нем проживание.

В период самоизоляции отдыхающие обязаны сделать еще два ПЦР- или антиген-теста на пятый или шестой, а также на десятый день карантина — эти исследования проходят по предварительной записи. «На практике, всех наших туристов освобождали от карантина раньше десятидневного срока, сразу после того, как они получали отрицательный результат, то есть на пятый или седьмой день. Никто десять дней не сидел», — заключил Снетков.

Ранее в феврале власти Таиланда одобрили въезд в страну туристов, привитых российской вакциной «Спутник Лайт», без соблюдения обязательного карантина. Для въезда отдыхающим необходимо иметь сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 72 часа до поездки, страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), оплаченный отель минимум на семь ночей и трансфер.