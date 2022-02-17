Назван секрет избежать тромбоза после коронавируса

После перенесенного коронавируса рекомендуется проверить сердце и сосуды, заявил сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов, пишут «Аргументы и факты».

Медик назвал секрет избежать тромбоза после коронавируса. Он напомнил, что при любом воспалении активизируется свертываемость крови. Также COVID-19 поражает эндотелий (внутреннюю выстилку сосудов), что тоже приводит в к повышенной свертываемости. Риск тромбоза остается высоким и после излечения.

По словам хирурга, поэтому пациентам назначают прием антикоагулянтов. Он напомнил, что самовольно прекращать прием препаратов-антикоагулянтов нельзя. Наиболее опасный период для развития тромбоэмболии, инфаркта, инсульта наступает через два-три месяца после коронавируса, подчеркнул он.

После лечения от коронавируса медики рекомендовали проверить сердце и сосуды. Они советуют сделать ряд процедур и осмотров: эхокардиографию, УЗИ сонных артерий и вен нижних конечностей, а также УЗИ брюшной полости. Также необходимо проверить свертываемость крови – сдать общий анализ крови, биохимию, коагулограмму, кровь на Д‑димер.

Купряшов призвал нормализовать артериальное давление. Он посоветовал бросить курить, а при варикозном расширении вен делать эластичное бинтование ног и компрессионные чулки.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала пить больше воды, поскольку часто тромбоз связан с обезвоживанием.