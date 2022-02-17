В России обновят закон о рынке труда

Министерство труда и социальной защиты России представит концепцию новой редакции закона «О занятости населения». Документ предлагает бороться с нелегальным трудоустройством в стране, изменить правила выплат пособий по безработице, а также установить нормы труда для самозанятых, передает РБК.

Минтруд уже представил концепцию нового законопроекта на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В ведомстве подчеркнули, что после того, как закон обновят, он будет соответствовать современным условиям рынка труда. Ожидается, что его внесут в Госдуму осенью 2022 года.

Документ представляет собой не финальную структуру самого закона, а перечень проблемных вопросов. К ним Минтруд отнес неконвенциональную (теневую) занятость, безработицу и пособия для безработных. Кроме того, ведомство предложило определить правовой статус самозанятых граждан, а также установить правила использования заемного труда.

Директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов заявил, что основная работа над законопроектом только предстоит. По его мнению, некоторые пункты могут развернуться на 90 градусов. Прокопов полагает, что наибольший интерес вызовет обсуждение статуса самозанятых. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов в свою очередь отметил значимость проблемы теневой занятости.

Ранее сообщалось, что для самозанятых россиян придумали сервис платежей. Соответствующий механизм запустит Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

