Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России обновят закон о рынке труда

Минтруд России предложил определить статус самозанятых в законе «О занятости населения»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты России представит концепцию новой редакции закона «О занятости населения». Документ предлагает бороться с нелегальным трудоустройством в стране, изменить правила выплат пособий по безработице, а также установить нормы труда для самозанятых, передает РБК.

Минтруд уже представил концепцию нового законопроекта на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В ведомстве подчеркнули, что после того, как закон обновят, он будет соответствовать современным условиям рынка труда. Ожидается, что его внесут в Госдуму осенью 2022 года.

Документ представляет собой не финальную структуру самого закона, а перечень проблемных вопросов. К ним Минтруд отнес неконвенциональную (теневую) занятость, безработицу и пособия для безработных. Кроме того, ведомство предложило определить правовой статус самозанятых граждан, а также установить правила использования заемного труда.

Директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов заявил, что основная работа над законопроектом только предстоит. По его мнению, некоторые пункты могут развернуться на 90 градусов. Прокопов полагает, что наибольший интерес вызовет обсуждение статуса самозанятых. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов в свою очередь отметил значимость проблемы теневой занятости.

Ранее сообщалось, что для самозанятых россиян придумали сервис платежей. Соответствующий механизм запустит Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Великобритании заявили о победе Путина над Западом
Шольц и Байден заявили об отсутствии сокращения российских войск вблизи Украины
В России обновят закон о рынке труда
Властей Украины обвинили в желании отвлечь от проблем историей со «вторжением»
Назван способный снизить уровень сахара в крови в течение трех часов напиток
Пенсионер развесил по городу объявления о поиске возлюбленной и умилил сеть
Российской молодежи предложили выделить стартовый пенсионный капитал
Европарламент обвинил Россию в экономических проблемах Украины
Названы российские регионы с самым грязным воздухом
На Украине назвали главную причину слабости страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.