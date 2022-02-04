Для самозанятых россиян придумали сервис платежей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России придумала сервис платежей для самозанятых, который планируется запустить в ближайшее время. Об этом в пятницу, 4 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на источники из числа участников рынка.

По их информации, ведомство планирует внедрить сервис в приложение «Мой налог», он заработает уже феврале. Предполагается, что он будет полезен для фрилансеров, у которых нет своего сайта, поскольку им не больше не придется регистрироваться в сторонних платежных сервисах. Самозанятому нужно будет только выбрать платежный сервис в приложении «Мой налог», после чего будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив все, получит электронный чек.

Издание направило в ФНС запрос о сроках запуска нового сервиса и схеме его работы.

Статус самозанятости ввели в России с 2019 года. Сначала зарегистрировать свою деятельность по новому режиму и платить налог на профессиональный доход (НПД) можно было только в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан. С осени 2020 года закон для самозанятых распространился на всю страну. Ставка НДП при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.