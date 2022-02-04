Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Для самозанятых россиян придумали сервис платежей

«Известия»: ФНС запустит в феврале сервис платежей для самозанятых

Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) России придумала сервис платежей для самозанятых, который планируется запустить в ближайшее время. Об этом в пятницу, 4 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на источники из числа участников рынка.

По их информации, ведомство планирует внедрить сервис в приложение «Мой налог», он заработает уже феврале. Предполагается, что он будет полезен для фрилансеров, у которых нет своего сайта, поскольку им не больше не придется регистрироваться в сторонних платежных сервисах. Самозанятому нужно будет только выбрать платежный сервис в приложении «Мой налог», после чего будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив все, получит электронный чек.

Издание направило в ФНС запрос о сроках запуска нового сервиса и схеме его работы.

Статус самозанятости ввели в России с 2019 года. Сначала зарегистрировать свою деятельность по новому режиму и платить налог на профессиональный доход (НПД) можно было только в Москве, Московской, Калужской областях и в республике Татарстан. С осени 2020 года закон для самозанятых распространился на всю страну. Ставка НДП при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин привлек внимание Макрона к провокационным заявлениям Украины
Для самозанятых россиян придумали сервис платежей
Российская биатлонистка пожаловалась на питание в карантинном отеле Пекина
В Минфине раскрыли формулу для расчета новой пенсии
Известный ресторатор назвал главное преимущество столичного общепита
Дочь бывшего чеченского судьи Янгулбаева раскрыла местоположение отца
Акции Spotify резко упали
Биолог допустила случаи непрерывного заражения коронавирусом
В США назвали российского «убийцу» американского F-15
На Украине опровергли информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.