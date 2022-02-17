В Турции заявили о неизбежном росте цен на проживание в отелях

Турецкие эксперты гостиничного сектора заявили о неизбежном повышении стоимости проживания в отелях республики к летнему сезону 2022 года. Их слова передает портал Tourdom.ru.

По мнению специалистов, одним из основных факторов, влияющих на рост цен, является постоянно растущая конкуренция. «Египет открылся, Европа смягчает условия для туристов из СНГ, Доминикана для многих туристов уже тоже не роскошь. Рост цен неизбежен, — предрекли они. — Вопрос только — каким он будет».

Так, руководитель отдела продаж и маркетинга сети Crystal Hotels Сами Йылмаза предположил, что стоимость отдыха для путешественников вырастет на 20-50 процентов.

Со словами коллеги поспорила представитель отдела продаж и маркетинга Justiniano Hotels Елена Барыш, заявив, что пересмотреть контрактные соглашения в ближайшее время отели не смогут. «У нас установлены цены на сезон, ни о каком повышении в два раза речи нет. Более того, на иностранных рынках мы работаем в евро, поэтому в валютном эквиваленте повышение тарифов незначительное», — прокомментировала она.

Помимо этого, представители гостиничного бизнеса обеспокоены в разы возросшими затратами. Заместитель генерального директора отеля Pine Beach Belek Анна Йиит рассказала, что на рост цен повлияет не только конкуренция, но и падение курса турецкой лиры.

Эксперт отметила, что девальвация валюты серьезно сказалась на всех категориях расходов отелей. «Нет ни одной группы продуктов или товаров, которой бы не коснулось повышение цен, и это уже даже не двузначные цифры, к сожалению», — сказала она и отметила, что в Турции повысился МРОТ в 1,5 раза, из-за чего работодатели также должны индексировать всем работникам зарплаты на 40–60 процентов.

Ранее в феврале президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу посулил путешественникам со скромным достатком возможность отдыхать в республике только в палатках. По его словам, повышение цен на отдых в стране обязательно произойдет, из-за чего туристам придется забыть про дешевую Турцию.