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В работе популярной соцсети произошел масштабный сбой

Около 4 тысяч пользователей Twitter сообщили порталу Downdetector о сбое в работе соцсети

Фото: Shutterstock

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Сбой случился примерно в 18 часов по московскому времени. На проблемы в работе платформы пожаловались уже около четырех тысяч пользователей из разных стран. Жалобы пользователей соцсети поступили из США, Великобритании, Канады, Франции и Германии. О сбоях в работе Twitter также сообщили юзеры из России.

По данным Downdetector, большинство пользователей пожаловались на работу веб-сайта, другие столкнулись с проблемами в приложении. Сбои происходят в ленте новостей, а также при соединении с сервером.

Ранее сообщалось о сбое мессенджера Telegram в России. На проблемы жаловались преимущественно жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Уфы и других российских городов. Помимо того, о неполадках с мессенджером сообщили юзеры с Украины, из Белоруссии и Литвы.

Асель Минбаева
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