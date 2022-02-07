В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram в России 7 февраля произошел сбой. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с функционированием интернет-ресурсов.

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 12 часов по московскому времени. На проблемы пожаловались преимущественно жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Уфы и других российских городов. Помимо того, о неполадках с мессенджером сообщили юзеры с Украины, из Белоруссии и Литвы.

У 35 процентов пользователей, оставивших жалобы на Telegram, возникли проблемы с отправкой сообщений. Помимо того, 33 процента юзеров сообщили о неполадках с подключением сервера, а 32 процента — о сбое в работе приложения.

4 февраля стало известно о крупном сбое в работе соцсети «ВКонтакте» у пользователей из России. На пике неполадок Downdetector зарегистрировал порядка 70 тысяч жалоб на соцсеть. Работа площадки вскоре была восстановлена.

Ранее в тот же день со сбоем также столкнулись юзеры мессенджера WhatsApp. Они сообщили о проблемах с отправкой сообщений, авторизацией и работой приложения в целом.