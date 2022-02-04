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Во «ВКонтакте» отреагировали на сбой в работе соцсети

«ВКонтакте» восстанавливает работу после сбоя в соцсети

Фото: Shutterstock

Представители социальной сети «ВКонтакте» отреагировали на сбой, произошедший на платформе 4 февраля. В своем официальном аккаунте в Twitter они сообщили, что восстанавливают работу площадки.

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", но мы уже оперативно восстанавливаем работу», — говорится в публикации. Подробности о неполадках не приводятся.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбой «ВКонтакте» у пользователей из России произошел примерно в 18:40 по московскому времени. На пике неполадок портал зарегистрировал порядка семидесяти тысяч жалоб на работу соцсети.

Уточняется, что 50 процентов пользователей сообщили о сбоях в работе веб-сайта соцсети, а 43 процента — о неполадках с приложением. Оставшиеся 7 процентов рассказали о проблемах с профилем «ВКонтакте». Как показывает карта сбоев, неполадки затронули юзеров из Москвы, Санкт-Петербурга, городов европейской части страны, Урала и Крыма. О проблемах также сообщили пользователи из Украины и Белоруссии.

Ранее 4 февраля со сбоем столкнулись пользователи мессенджера WhatsApp. Юзеры пожаловались на проблемы с отправкой сообщений, авторизацией в WhatsApp и работой приложения в целом.

Маргарита Щигарева
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