В работе WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp в России в пятницу, 4 февраля, произошел сбой. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Согласно жалобам пользователей, сбой произошел примерно в 16 часов по московскому времени. Как указано на карте портала, неполадки возникли преимущественно у жителей Москвы и крупных городов к востоку от столицы.

Большая часть юзеров, 77 процентов, сообщила о проблемах с отправкой сообщений. Также наблюдались неполадки с авторизацией в WhatsApp и работой приложения в целом.

Ранее стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp. Он заявил, что мессенджер едва ли когда-то был безопасным. Также Дуров заподозрил сервис в намеренном внедрении уязвимостей.