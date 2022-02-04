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В работе WhatsApp произошел сбой

Сервис Downdetector сообщил о сбое в работе мессенджера WhatsApp

Фото: Shutterstock

В работе мессенджера WhatsApp в России в пятницу, 4 февраля, произошел сбой. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Согласно жалобам пользователей, сбой произошел примерно в 16 часов по московскому времени. Как указано на карте портала, неполадки возникли преимущественно у жителей Москвы и крупных городов к востоку от столицы.

Большая часть юзеров, 77 процентов, сообщила о проблемах с отправкой сообщений. Также наблюдались неполадки с авторизацией в WhatsApp и работой приложения в целом.

Ранее стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp. Он заявил, что мессенджер едва ли когда-то был безопасным. Также Дуров заподозрил сервис в намеренном внедрении уязвимостей.

Маргарита Щигарева
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