Дуров заподозрил WhatsApp в намеренном внедрении уязвимостей

Российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервис WhatsApp. В своем Telegram-канале он заявил, что принадлежащий компании Meta мессенджер едва ли когда-то был безопасным. Дуров также подозревает, что сервис может намеренно внедрять уязвимости.

Создатель Telegram прокомментировал репортаж Forbes, в котором утверждается, что инвестор Facebook Питер Тиль тайно финансировал стартап, обладающий способностью взломать WhatsApp. «Сообщения пользователей WhatsApp годами были доступны для атак потенциальных хакеров», — высказался о репортаже Дуров.

По его словам, с момента создания WhatsApp едва ли был период, когда сервис являлся безопасным. Дуров отметил, что каждые несколько месяцев исследователи находят новую проблему с безопасностью в приложении. Он напомнил, что уже высказывался об опасности сервиса в 2020 году. С тех пор, как счел создатель Telegram, ситуация с WhatsApp не изменилась.

«Было бы сложно поверить в то, что технические специалисты WhatsApp настолько часто оказываются некомпетентными. У Telegram, куда более технически сложного приложения, никогда не было таких серьезных проблем с безопасностью», — заключил Дуров.

Ранее Дуров оценил предложенный Центральным банком России запрет криптовалют в РФ. По его мнению, такая мера поставит крест на легальных российских проектах в сфере криптовалюты.