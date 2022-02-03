Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Дуров заподозрил WhatsApp в намеренном внедрении уязвимостей

Создатель Telegram Дуров заявил, что WhatsApp может внедрять уязвимости намеренно

Фото: Albert Gea / Reuters

Российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал сервис WhatsApp. В своем Telegram-канале он заявил, что принадлежащий компании Meta мессенджер едва ли когда-то был безопасным. Дуров также подозревает, что сервис может намеренно внедрять уязвимости.

Создатель Telegram прокомментировал репортаж Forbes, в котором утверждается, что инвестор Facebook Питер Тиль тайно финансировал стартап, обладающий способностью взломать WhatsApp. «Сообщения пользователей WhatsApp годами были доступны для атак потенциальных хакеров», — высказался о репортаже Дуров.

По его словам, с момента создания WhatsApp едва ли был период, когда сервис являлся безопасным. Дуров отметил, что каждые несколько месяцев исследователи находят новую проблему с безопасностью в приложении. Он напомнил, что уже высказывался об опасности сервиса в 2020 году. С тех пор, как счел создатель Telegram, ситуация с WhatsApp не изменилась.

«Было бы сложно поверить в то, что технические специалисты WhatsApp настолько часто оказываются некомпетентными. У Telegram, куда более технически сложного приложения, никогда не было таких серьезных проблем с безопасностью», — заключил Дуров.

Ранее Дуров оценил предложенный Центральным банком России запрет криптовалют в РФ. По его мнению, такая мера поставит крест на легальных российских проектах в сфере криптовалюты.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Путин анонсировал снятие ограничений по карантину для контактных лиц
Инфекционист предрек заражение омикроном 90 процентам россиян
Зеленский ответил на предложение перенести переговоры по Донбассу в Стамбул
Названа стоимость самого дорогого купленного россиянами зимнего тура
Российский фондовый рынок закрылся падением
Новый iPhone 13 рекордно подешевел
Жена выставила на аукцион уехавшего на рыбалку во время школьных каникул мужа
Появились фото уничтоженного в Сирии американского «Черного ястреба»
Билли Айлиш вновь сменила имидж
Суд избрал меру пресечения сломавшему руку оперативнице инспектору ГИБДД
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.