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Лукашенко назвал условие своего вечного президентства

Лукашенко пообещал быть президентом вечно, если Запад не перестанет атаковать Белоруссию

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что будет вечным главой государства, если Запад не перестанет атаковать и переворачивать республику. Такое условие он назвал после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022», передает БЕЛТА.

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7 августа

Ранее в начале февраля в интервью Владимиру Соловьеву белорусский лидер сообщил, что готов оставить управление страной, если обстановка на ее территории нормализуется. На вопрос о том, сколько еще лет он собирается возглавлять Белоруссию, президент ответил что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуаций, подобных белорусским протестам 2020 года.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Центризбирком объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Первые акции были жестко разогнаны с помощью спецсредств. Ряд оппозиционных политиков получили крупные тюремные сроки или бежали из страны.

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Варвара Кошечкина
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