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Вертолет с военными разбился в Сирии

Вертолет Военно-воздушных сил Сирии потерпел крушение в сирийской Латакии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Redwan Al-Homsi / Reuters

Вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии разбился в провинции Латакия на северо-западе страны. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийских службах безопасности.

По данным собеседника агентства, крушение произошло на востоке региона. Причиной, по предварительной информации, стала техническая неисправность машины.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четверо сирийских военнослужащих, находившихся на борту. Об их состоянии не сообщается.

Ранее в феврале сообщалось, что один сирийский военный погиб, еще пятеро ранены в результате атаки со стороны армии Израиля по сирийским объектам противовоздушной обороны. Четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск.

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Варвара Кошечкина
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