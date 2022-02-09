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Сирийский военный погиб после атаки со стороны Израиля

Один сирийский военный погиб и пять пострадали после ракетных ударов Израиля

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Один сирийский военный погиб, пятеро ранены в результате атаки со стороны армии Израиля по сирийским ПВО. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Позже израильская армия нанесла еще 10 ударов. «Погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих», — указал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Ранее в Минобороны России рассказали об авиаударе ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск в районе двух часов ночи 9 февраля. «В районе 2 часов по московскому времени 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск», — сказано в сообщении.

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Марина Совина
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