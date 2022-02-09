В Минобороны России рассказали о ночном авиаударе Израиля по Сирии

В Минобороны России рассказали об авиаударе ВВС Израиля по сирийской провинции Дамаск в районе двух часов ночи 9 февраля. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, его слова приводит РИА Новости.

«В районе 2 часов по московскому времени 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск», — сказал он.

Контр-адмирал добавил, что восемь ракет уничтожили средствами ПВО российского производства, которые состояли на вооружении сирийской армии.

Израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя это ответом на аналогичные действия арабской страны и стремлением предотвратить вооружение врагов — в том числе представителей движения «Хезболла». Официальный Дамаск считает, что такие действия следует пресечь. С соответствующей просьбой сирийские власти обращались к Совету Безопасности ООН, настаивая на том, чтобы организация оказала давление на Израиль.