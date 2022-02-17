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Зеленский прокомментировал эвакуацию дипломатов с Украины

Президент Украины Зеленский назвал несвоевременной эвакуацию дипломатов из республики

Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию дипломатов и представителей ОБСЕ из республики. Об этом он высказался в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Зеленский назвал несвоевременными подобные меры и указал на важность присутствия дипломатов и представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. «Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания», — добавил он.

При этом глава государства указал на нехватку сил и средств ОБСЕ для фиксации нарушений режима тишины в Донбассе, в том числе тех, что происходили утром 17 февраля.

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили об эскалации конфликта в Донбассе. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг связал происходящее с попыткой России создать предлог для вторжения на украинскую территорию.

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Георгий Нестеров
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