ЕС запланировал ввести санкции против 27 россиян в случае эскалации на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) запланировали ввести санкции против 27 россиян в случае агрессии Москвы против Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники, передает ТАСС.

По информации издания, предложение о расширении санкционного списка в случае военной эскалации сделала дипломатическая служба ЕС. При этом отмечается, что Польша и ряд поддерживающих ее стран призвали расширить список еще больше и включить в него 55 граждан России.

FT пишет, что предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации в отношениях между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения энергетического сектора из возможного пакета санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Инициатором обсуждений стал итальянский премьер-министр Марио Драги.