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В ЕС захотели исключить энергосектор из пакета санкций против России

Bloomberg: Италия призвала ЕС исключить энергосектор из санкций против России

Фото: David Mardiste / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность исключения энергетического сектора из возможного пакета санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Инициатором обсуждений стал итальянский премьер-министр Марио Драги. По данным агентства, Германия и Италия стремятся защитить свои банковские секторы в случае введения новых санкций против России. В частности, в Риме предложили ориентировать санкции на отдельных лиц, а не на широкие слои российской экономики.

В последние месяцы американские власти анонсировали широкий спектр санкций в отношении Москвы. В частности, министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что Европейский союз не допустит запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» при условии «военной агрессии» России против Украины.

Ксения Назарова
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