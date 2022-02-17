В ЕС захотели исключить энергосектор из пакета санкций против России

Страны Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность исключения энергетического сектора из возможного пакета санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Инициатором обсуждений стал итальянский премьер-министр Марио Драги. По данным агентства, Германия и Италия стремятся защитить свои банковские секторы в случае введения новых санкций против России. В частности, в Риме предложили ориентировать санкции на отдельных лиц, а не на широкие слои российской экономики.

В последние месяцы американские власти анонсировали широкий спектр санкций в отношении Москвы. В частности, министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что Европейский союз не допустит запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» при условии «военной агрессии» России против Украины.