ЕС не допустит запуска «Северного потока-2» при военной агрессии России

Министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что Европейский союз не допустит запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» при условии «военной агрессии» России против Украины. Ее слова приводит Der Standard.

«Давайте быть реалистичными, а не наивными. "Северный поток-2" достроен, но не получил разрешение на эксплуатацию. Если дело дойдет до военного конфликта [России с Украиной], никто не даст это разрешение», — предупредила австрийский министр, отвечая на вопрос о возможных санкциях против России.

Эдтштадлер также выразила мнение, что России не удалось разделить ЕС в вопросах совместных ответных действий на события на Украине. «Российская сторона не рассчитывала, что ЕС объединится», — подчеркнула министр.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против газопровода «Северный поток-2». «Мы обязаны обеспечить транзит газа в Европу — через Украину, Белоруссию и Польшу, по "Северному потоку-1" (...) Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта», — сказал Шольц.