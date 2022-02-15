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Канцлер ФРГ ушел от ответа на вопрос о санкциях против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Шольц не дал прямого ответа на вопрос о санкциях против «Северного потока-2»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против газопровода «Северный поток-2». Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале РБК.

«Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзит газа в Европу — через Украину, Белоруссию и Польшу, по "Северному потоку-1" (...) Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта. Если до этого дойдет, то это будет иметь масштабные последствия — нам всем это ясно. Мы в любом случае знаем, что в таком случае делать», — сказал Шольц.

По его словам, главная задача сейчас — избежать вооруженного конфликта, а «не указывать друг на друга пальцем».

Ранее президент России заявил, что в проекте строительства экспортного газопровода «Северный поток-2» нет «политической окраски». Путин подчеркнул, что завершение строительства и начало эксплуатации газопровода призвано укрепить энергетическую безопасность в Европе.

9 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что заявления Вашингтона и Берлина о возможном введении санкций против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину — это политический цирк-шапито. Дипломат заметил, что проект стал средством давления на Москву. В числе тех, кто использует «Северный поток-2» в своих целях, Рябков назвал США и «некоторых деятелей» вне этой страны.

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В настоящее время немецкий регулятор проводит процедуру сертификации «Северного потока-2», прокладка которого завершилась в прошлом году. Эксплуатация газопровода должна была начаться в 2020 году, но из-за введения американских санкций в отношении участников проекта его завершение несколько раз переносилось.

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Алина Гончарова
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