Путин заявил об отсутствии «политической окраски» «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в проекте строительства экспортного газопровода «Северный поток-2» нет «политической окраски». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы государства, завершение строительства и начало эксплуатации «Северного потока-2» призвано укрепить энергетическую безопасность в Европе.

Путин не впервые выступает с этим тезисом. Ранее он неоднократно заявлял об отсутствии каких-либо мотивов при строительстве второй ветки экспортного газопровода, помимо сугубо экономических. Так он реагировал на заявления некоторых западных политиков, в частности, из США и Польши, а также украинских чиновников и топ-менеджеров «Нафтогаза Украины», утверждавших обратное.

В настоящее время немецкий регулятор проводит процедуру сертификации «Северного потока-2», прокладка которого завершилась в прошлом году. Изначально планировалось, что эксплуатация газопровода начнется в 2020-м, однако из-за введения американских санкций в отношении участников проекта его завершение несколько раз переносилось.