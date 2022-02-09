Россия назвала возможные санкции против «Северного потока-2» шапито

Заявления властей США и Германии о возможном введении санкций против газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) в случае вторжения России на Украину — это политический цирк-шапито. С таким мнением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитату приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, проект превратился в средство давления на Москву.

В частности, вице-канцлер Германии, министр экономики и министр по делам климата Роберт Хабек говорил, что Берлин может отказаться от введения проекта в эксплуатацию в том случае, если Россия пойдет на «агрессию» против Украины.