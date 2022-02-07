Вице-канцлер ФРГ прокомментировал возможность отказа от «Северного потока-2»

Вице-канцлер Германии, министр экономики и министр по делам климата Роберт Хабек прокомментировал возможность отказа официального Берлина от введения «Северного потока-2» (Nord Stream 2) в эксплуатацию в том случае, если Россия пойдет на «агрессию» против Украины. Цитату приводит РИА Новости.

По его словам, в случае агрессии против Украины возможен отказ Берлина от газопровода. «В случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает все. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает все», — пригрозил вице-канцлер страны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Washington Post также заявил о готовности Берлина и его союзников «предпринять все необходимые шаги» в случае эскалации на Украине. Так политик ответил на вопрос о том, задумываются ли в бундестаге о введении санкций против «Северного потока-2».