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Канцлер ФРГ ответил на вопрос о предотвращении запуска «Северного потока-2»

Шольц заявил о готовности Германии ко «всем необходимым шагам» в отношении России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Washington Post, отвечая на вопрос о возможности предотвращении запуска газопровода «Северного потока-2» в случае «вторжения» России на Украину, заявил о готовности Берлина и его союзников «предпринять все необходимые шаги».

«У нас с правительством США есть четкое соглашение по поводу транзита газа и энергетического суверенитета Европы. Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину», — сказал Шольц. Политик не стал вдаваться в подробности, подчеркнув, что «в такой ситуации все варианты находятся на рассмотрении» и ответ Германии и союзников в отношении России будет «единым и решительным».

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До этого Олаф Шольц пригрозил России «очень жесткими санкциями» в случае атаки на Украину. В преддверии своего визита в Вашингтон он сообщил, что Германия обсудила с США «конкретные, очень масштабные, очень жесткие санкции».

Тем временем посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг заявил, что Германия откажется от «Северного потока-2», если Россия атакует Украину. При этом он не смог озвучить другие шаги, которые предпримет страна в случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Систематические обвинения в планах напасть на Украину предъявляются России последние несколько месяцев. Несмотря на то что Москва неоднократно опровергала эти сообщения, Запад продолжает поставлять оружие Киеву и наращивать военный контингент в странах НАТО.

Марина Совина
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