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В Донбассе опровергли эвакуацию прифронтового поселка

Мэр Александровки Чалый опроверг информацию об эвакуации прифронтового поселка
Алексей Чалый

Алексей Чалый. Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Мэр расположенной в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Александровки Константин Чалый в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» опроверг проведение эвакуации прифронтового поселка.

По его словам, все мирные жители, включая детей, остаются в своих домах, органы власти и специальные службы также выполняют свою работу. «Никаких распоряжений от властей не поступало. У нас обычный день в поселке», — заявил он.

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14 февраля

Чалый не видит в обстрелах последних дней ничего необычного. «Мы к этому привыкли за восемь лет, обычные действия украинцев, когда-то больше стреляют, когда-то меньше», — сказал мэр. Впрочем, в ближайшее время он ожидает активизации украинских войск. Чалый рассказал, что местные жители связывались с родственниками и друзьями на подконтрольной Киеву территории и выяснили, что в последние дни там наблюдается сосредоточение военной техники.

Ранее о начале эвакуации Александровки сообщил «Интерфакс» и ряд Telegram-каналов.

Очередная военная эскалация в Донбассе началась 17 февраля. Массированным обстрелам со стороны Украины подверглось большое количество населенных пунктов по всей линии соприкосновения. 18 февраля из-за усиливающихся обстрелов в республике пришлось перекрыть движение по трассе ДонецкГорловка. По информации из ДНР, Украина обстреливает территорию преимущественно минами калибра 120 миллиметров. Общее число выпущенных снарядов исчисляется десятками, отрезанная от Донецка Горловка частично обесточена.

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Дмитрий Плотников
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