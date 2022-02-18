В Донбассе опровергли эвакуацию прифронтового поселка

Мэр расположенной в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Александровки Константин Чалый в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» опроверг проведение эвакуации прифронтового поселка.

По его словам, все мирные жители, включая детей, остаются в своих домах, органы власти и специальные службы также выполняют свою работу. «Никаких распоряжений от властей не поступало. У нас обычный день в поселке», — заявил он.

Чалый не видит в обстрелах последних дней ничего необычного. «Мы к этому привыкли за восемь лет, обычные действия украинцев, когда-то больше стреляют, когда-то меньше», — сказал мэр. Впрочем, в ближайшее время он ожидает активизации украинских войск. Чалый рассказал, что местные жители связывались с родственниками и друзьями на подконтрольной Киеву территории и выяснили, что в последние дни там наблюдается сосредоточение военной техники.

Ранее о начале эвакуации Александровки сообщил «Интерфакс» и ряд Telegram-каналов.

Очередная военная эскалация в Донбассе началась 17 февраля. Массированным обстрелам со стороны Украины подверглось большое количество населенных пунктов по всей линии соприкосновения. 18 февраля из-за усиливающихся обстрелов в республике пришлось перекрыть движение по трассе Донецк — Горловка. По информации из ДНР, Украина обстреливает территорию преимущественно минами калибра 120 миллиметров. Общее число выпущенных снарядов исчисляется десятками, отрезанная от Донецка Горловка частично обесточена.