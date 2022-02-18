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Ночному губернатору Петербурга Барсукову вменили подстрекательство к убийствам

СКР обвинил лидера Тамбовской ОПГ Барсукова в подстрекательстве к двум убийствам

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Новые эпизоды преступлений вменяются лидеру Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарин), известному также как ночной губернатор Петербурга. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигуранта дела обвиняют в подстрекательстве к двум убийствам и незаконном обороте оружия. В настоящее время следственные действия по делу завершены, Барсуков и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами. После этого они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд.

Это уже пятое дело против Барсукова, отмечает «Деловой Петербург». Ему инкриминируют подстрекательство к убийству своих приближенных — охранника Георгия Позднякова, являвшегося совладельцем клуба «Голливудские ночи» и крестника Яна Гуревского — на почве личных неприязненных отношений. По версии следствия, Поздняков и Гуревский спровоцировали конфликт между Барсуковым и авторитетным бизнесменом Константином Яковлевым (Костя Могила), который был убит в мае 2003 года в Москве.

Киллер застрелил Позднякова весной 2000 года в спортивном центре Петербургского госуниверситета путей сообщения. Гуревского убили летом того же года у его дома в Петербурге.

В 2012 году прокуратура вернула это дело на дополнительное расследование из-за выявленных в материалах нарушениях.

Лидера Тамбовской ОПГ задержали в 2007 году. Это было одно из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, ОПГ была создана в конце 1980 годов из молодых спортсменов Тамбовской области. В 2019 году Барсуков был осужден на 24 года за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества. Также ему предъявлено обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

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Любовь Ширижик
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