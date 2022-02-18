Названо единственное решение украинского кризиса

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал единственное решение украинского кризиса. По его мнению, основой для урегулирования на Украине являются Минские соглашения. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы убеждены, что минский комплекс мер, тем более подкрепленный престижем Совета безопасности и подкрепленный его резолюцией является основой для урегулирования​​​. Минский комплекс мер остается принципиально единственной международно-правовой основой для урегулирования», — заявил замминистра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в российском ведомстве считают Минские соглашения безальтернативными. Она подчеркнула, что при желании Запада данный комплекс мер может быть реализован в течение нескольких месяцев.