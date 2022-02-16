МИД России заявил о безальтернативности Минских соглашений

В МИД России придерживаются мнения о том, что Минские соглашения являются безальтернативными. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости в среду, 16 февраля.

«Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе», — подчеркнула дипломат, добавив, что при наличии политической воли данный комплекс мер может быть реализован в течение нескольких месяцев.

Она также напомнила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в 2015 году подписали соответствующие соглашения с Киевом о готовности остаться в составе Украины только при условии, что им предоставят особый статус.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом в Евросоюзе посчитали, что, в случае признания республик Донбасса, Москва нарушит Минские соглашения.