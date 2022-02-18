Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Донецке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля начальника Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Отмечается, что ведомство продолжает работу по установлению лиц, которые причастны к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса с целью «нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений».

Ранее стало известно, что в центре Донецка на парковке у дома правительства взорвался автомобиль, принадлежащий главе НМ ДНР Денису Синенкову. Сам он не пострадал. На месте работают экстренные службы и сотрудники министерства государственной безопасности.

18 февраля самопровозглашенные республики Донбасса сообщили об эвакуации мирного населения в Россию из-за обострения ситуации с безопасностью. В первую очередь вывезут женщин, детей и пожилых людей, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию ЛНР и ДНР.